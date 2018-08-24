FED Başkanı: Faiz artışları kademeli olarak devam edecek

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, FED'in faiz artışlarına kademeli olarak devam edeceğini söyledi.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, faiz artışına devam edeceklerini söyledi.

FED'in Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında düzenlenen bir sempozyuma katılan Powell, burada "Değişen Ekonomide Para Politikası" başlıklı bir konuşma yaptı.

Powell, "Fed'in faiz artırımında hızlı davranması durumunda ekonomik büyüme sınırlanabilir, ancak yavaş davranması durumunda ise ekonomi aşırı ısınabilir. Federal Açık Piyasa Komitesi, faiz oranlarını kademeli olarak artırmada bu iki riski ciddiyetle ele alıyor" yorumunu yaptı.