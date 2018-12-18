FBI'dan operasyon açıklaması: Ne yalanlıyor ne doğruluyoruz

ABD'de Fethullah Gülen cemaatine karşı operasyon başlatıldığı yolundaki haberlerle ilgili FBI yorum yapmaktan kaçınarak 'doğrulamıyor veya yalanlamıyoruz' açıklamasında bulundu.

FBI, Fethullah Gülen cemaati üyelerine ABD'de operasyon iddialarıyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

VOA Türkçe’nin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan FBI yetkilileri, Fethullah Gülen yanlılarına ABD’de operasyon düzenlendiği ve bazılarının tutuklandığı yolundaki haberler hakkında Adalet Bakanlığı’nın politikalarını gerekçe göstererek yorum yapmaktan kaçındı.

Yetkililer, “Böyle bir operasyon olduğu yolundaki haberleri doğrulamıyor veya yalanlamıyoruz” dedi. Tutuklamalar konusunda da yetkililer aynı cümleyle iddiaları ne yalanladı ne de doğruladı.