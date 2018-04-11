FBI Trump’ın avukatının ofisinde makbuz aradı

ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatının ofisine baskın düzenleyen FBI’ın ofiste Trump’la daha önce ilişkisi olduğu belirtilen iki kadına yaptığı ödemelerin makbuzlarını aradığı öğrenildi. Baskın öncesi Robert Mueller’ın de FBI’a bilgi sağladığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kişisel avukatı Michael D. Cohen’in ofisine Pazartesi günü baskın yapan FBI'ın, Trump’la ilişkisi olduğunu öne süren iki kadına yapılan ödemelerle ilgili belge aradığı bildirildi. FBI ajanlarının aradıklarından birinin de The National Enquirer adlı derginin yayıncısının kadınlardan birinin susturulmasındaki rolüne ilişkin enformasyon olduğu belirtildi.

New York Times’ın (NYT) haberine göre baskında, eski bir Playboy modeli olan Karen McDougal ile Stormy Daniels adıyla tanınan porno film oyuncusu Shephanie Clifford’a yapılan ödemelerle ilgili makbuz vb. kayıtlar arandı. Ofiste bulunan ilgili belgelere el konuldu.

FBI’ın Michael D. Cohen’in otel odasında da arama yaptığı belirtildi.

ABD Başkanı Trump Pazartesi günü Twitter’dan yaptığı açıklamada baskına “tam bir cadı avı” diye tepki göstermişti.

Beyaz Saray basın sözcüsü Sarah Huckabee Sanders da baskının ardından yaptığı açıklamada Trump’ın savcılık makamlarına ya da FBI’a güvenini koruduğunu söylemiş ve Trump'ın savcı Robert Mueller’ı kovma gücüne sahip olduğuna inandığını sözlerine eklemişti.

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Trump’la ilgili Rusya soruşturmasını yürütüyor. Mueller’ın baskın öncesinde FBI ekibine bilgi sağladığı, iki soruşturma ekibinin işbirliği içinde olduğu ancak FBI soruşturmasının Rusya soruşturmasıyla doğrudan ilgili olmadığı belirtildi.