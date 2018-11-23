FBI ilk kez polisin güç kullanımına dair veri toplayacak

ABD'de ilk kez FBI ülke çapında polis şiddetine dair veri toplamaya başlayacak. Buna karşın toplanacak verilerin yaşananların gerçek boyutunu göstermeyeceği söyleniyor.

ABD'de polis şiddeti ve polis cinayetleri durdurulamazken, FBI'in ilk kez polisin güç kullanımına dair ülke çapında veri toplayacağı açıklandı.

Alınan karara göre yerel yönetimler 1 Ocak 2019'dan itibaren FBI'a polisin güç kullandığı olaylarda bilgi verecek. Toplanan bilgiler 2 yılda bir yayımlanacak.

RESMİ İSTATİSTİK TUTULMUYOR

ABD'de polis cinayetleri ve polis şiddetine dair resmi istatistikler bulunmuyor. Bağımsız kuruluşlar polis cinayetlerini takip etmeye çalışsa da, ABD polisi şeffaf olmamakla suçlanıyor.

FBI'ın topladığı verilerin polisin güç kullanımının yasal olup olmadığını dikkate almayacağı, yalnızca yaşanan olayları takip edeceği aktarılıyor.

KURULUŞLAR BİLDİRMEYEBİLECEK

Buna karşın kimi kuruluşların FBI'a güç kullanımını bildirmeyebileceği, bu durumda kuruluşun herhangi bir yaptırım yetkisi olmadığı kaydediliyor.

Bu sebeple FBI tarafından açıklanacak rakamların polis şiddetinin gerçek boyutunu tam olarak yansıtmayacağı belirtiliyor.