Fas'tan Türkiye'yle imzaladığı anlaşmayla ilgili karar

Fas, Türkiye ile 2006’da imzalanan ‘tekstil sektöründe gümrük muafiyeti’ni askıya aldı.

Kuzey Afrika ülkesi Fas, Türkiye'ye tekstil sektöründe muafiyet getiren anlaşmayı askıya aldı. Yeni düzenlemeyle, ürüne bağlı olarak yüzde 90'a varan gümrük vergileri gelecek.

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "yerli üreticinin korunması" için Türkiye ile tekstil ve elbise sektöründeki gümrük muafiyetinin askıya alındığı, gümrük vergisinin ithal edilecek tekstil ürününe bağlı olarak yüzde 90’a varan bir takım düzenlemelerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2006 yılında Türkiye ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasının 17. maddesine göre tarafların gümrük uygulamalarında değişikliğe gitme hakkının saklı olduğu hatırlatıldı.