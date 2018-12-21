Fas’taki vahşette IŞİD izi

Fas’ta İskandinavyalı iki kadın turistin başlarının kesilerek öldürülmesine ait olduğu ileri sürülen video sosyal medyada yayımlandı. Fas, Norveç ve Danimarka’dan polis yetkilileri katil zanlılarının IŞİD yemini ettikleri görülen başka bir videoyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Fas’ta kamp yapan biri Norveçli diğeri Danimarkalı iki kadın turistin başları kesilerek öldürülmesiyle ilgili 3 kişi daha tutuklandı.

Fas’ın turistik Toubkal Dağı yakınlarında 17 Aralık’ta Danimarkalı Louisa Vesterager Jespersen (24) ile Norveçli Maren Ueland (28) adlı kadın turistler çadırlarında boğazları kesilmiş halde bulunmuştu. Yetkililerin terör saldırısı olabileceği şüphesiyle olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklanmıştı. Olayla ilgili 3 şüpheli daha polisin fotoğraflarını yayımlamasının ardından Fas’ın Marakeş kentinde yakalandı.

Öte yandan cinayet anına ilişkin görüntüler de sosyal medyada dolaşıma girdi. Olayla ilgili tutuklanan katil zanlılarının başka bir videoda ise IŞİD’e sadakat yemini ettiklerinin görüldüğü açıklandı. Norveç, Danimarka ve Fas güvenlik yetkilileri görüntülerin gerçek olup olmadığına dair ortak soruşturmanın devam ettiğini belirterek olayın terör eylemi olarak değerlendirildiğine işaret etti. Öte yandan Danimarkalı yetkililerin iki videonun da gerçek olduğunu belirlediği bildirildi.

Norveç ulusal kanalı NRK, sözkonusu videoda katil zanlısı dört kişinin IŞİD’in bayrağı önünde örgüte bağlılık yemini okuduğunun görüldüğünü bildirdi. Buna göre videoda saldırganlar IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi’ye bağlılıklarını sunuyor ve örgütün Suriye’deki saldırılarına desteklerini ifade ediyorlar. Faslı yetkililer cinayet planından söz edilmeyen bu videonun iki kadın turistin öldürülmesinden yaklaşık bir hafta önce kaydedildiğini tahmin ediyor.

Norveç Başbakanı Erna Solberg, olayın terör bağlantılarının soruşturulduğunu doğrulayarak “Masum insanlara bu vahşice ve anlamsız saldırıya tiksinti ve kınamayla bakıyoruz” dedi.