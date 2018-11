Faşistler silahlı çocuk kampı düzenliyor

Ukrayna’nın faşist partisi Svoboda’nın yaşları 8 ile 18 arasında değişen çocuklar için silahlı yaz kampı düzenlediği, kampta “ayrılıkçıları insan saymıyoruz” diyerek öldürmeyi öğrettiği ortaya çıktı.

Ukrayna’da liderinin parlamento sözcüsü olduğu Svoboda adlı faşist partinin çocuklar için düzenlediği yaz kampında askeri eğitim verdiği ortaya çıktı.

Kampın düzenleyicilerinden biri, AP muhabirine “insan öldürmediklerini” ancak “ayrılıkçıları ve Moskova’dan gelenleri” insan olarak görmediklerini söyledi.

Russia Today’in aktardığı habere göre kampa gelen çocuklar “Rus saldırganlığı”na karşı hazır olmaya, Batı’nın “sapıklıklarına” karşı durmaya çağrılıyor ve çocuklara silah talimi yaptırılıyor.

“İradenin Öfkesi” adı verilen kamp, Ukrayna’nın Ternopol bölgesinde Dinyester kıyısı yakınlarında bir ormanda yapılıyor. Kampı Svoboda partisinin yan kuruluşu olan gençlik örgütü Sokil düzenliyor.

İkinci sezonunu bu yıl yapan kampın Facebook hesabında, kampa 13 yaş ve üstü çocukların katıldığı belirtiliyor ancak kampı ziyaret eden AP ajansı muhabirinin bildirdiğine göre kamptaki bazı çocuklar sekiz yaş civarında.

Gitar çalmak, dağ tırmanışı ve benzeri rutin yaz kampı etkinliklerinin yanısıra çocuklara silah taliminin yaptırıldığı kampta, çocuklara “öldürmek için karşılarındaki hedefi insan olarak görmemeleri gerektiği” gibi talimatlar veriliyor.

The extreme right-wing party #Svoboda organizes the summer camp for children aged between 8-18 yrs in #Ukraine.

(AP) pic.twitter.com/n3evMmsaIV

— Rasan Remzi (@RasanRemzi) 12 Kasım 2018