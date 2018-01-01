Faşist milletvekiline 'Twitter' engeli

Almanya'da faşist Almanya için Seçenek (AfD) milletvekilinin Twitter hesabı "nefret içerikli paylaşımda bulunduğu" gerekçesiyle geçici olarak askıya alındı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter,faşist AfD Meclis Grup Başkanı Beatrix von Storch'un hesabını, nefret içerikli paylaşımda bulunma yönetmeliğine aykırı davrandığı gerekçesiyle 12 saat boyunca askıya aldı.

AA'nın haberine göre, Twitter hesabı askıya alınan Storch ise Facebook hesabından ''Yeni yıl sansür yasasıyla başlıyor ve kurumlarımız ithal edilen, bıçaklayan ve yağmalayan göçmen gruplarına boyun eğiyor. Alman polisi ülkemizde resmi dil Almanca olmasına rağmen Arapça iletişim kuruyor.'' ifadelerini kullandı.

Storch, Kuzey Ren Vestfalya polis teşkilatının yılbaşı gecesi başta Arapça olmak üzere farklı dillerde mesaj yayınlamasına tepki göstererek, ''Ülkemize neler oluyor? Neden resmi polis sitesi Arapça paylaşımda bulunur? Barbar, Müslüman erkek sürüsünden oluşan grup tecavüzcüleri yatıştırmayı mı kastediyorsunuz?'' yazısını paylaşmıştı.