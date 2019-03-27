Faşist Brezilya yönetimi askeri diktatörlüğün yıldönümünü kutlayacak

Brezilya'nın 1964-85 arasındaki askeri diktatörlük dönemine 'altın çağ' diyerek, darbe dönemini övmesiyle tanınan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 31 Mart 1964'teki darbenin 55. yıldönümünün 'gereği gibi kutlanması' emrini verdi.

Eski bir yüzbaşı olan faşist Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, askeri diktatörlüğün yıldönümünün kutlanmasını istedi.

Bolsonaro'nun "Brezilya Savunma Bakanlığına münasip törenlerin düzenlenmesi için emir verdiği" duyuruldu.

Açıklamaya göre aşırı sağcı devlet başkanı "komutanların kendi garnizonları içinde doğru bulduğu şekilde ve kendi bağlamında kutlama yapmasını" istedi.

'SİVİLLE ASKERİN BİRLEŞİP ÜLKEYİ YOLUNA SOKTUĞU GÜN'

Sputnik'in haberine göre sözcü "Başkan 31 Mart 1964'te olanları darbe olarak değerlendirmiyor" diyerek şunları söyledi:

"Toplumun bir bütün olarak ülkenin o dönem karşı karşıya kaldığı tehlikeyi algıladığına, o gün sivillerle askerlerin ülkeyi düzeltmek ve tekrar kendi yoluna koymak için birleştiğine inanıyor. Bu olmasaydı, bugün burada hiçkimse için iyi olmayan bir tür hükümet olurdu."

'ASKERİ DARBE DEĞİL DEMOKRATİK DEVRİM'

Brezilya işkence, kayıp, cinayet ve katliamlarla birlikte anılan askeri diktatörlük dönemini "demokratik devrim" diye niteleyerek yeniden yazma yönünde bir kampanyaya da sahne oluyor.

Kardeşi Stuart gözaltında işkence edilerek öldürülen, annesi Zuzu askeri ajanların düzenlediği bir trafik kazasında öldürülen gazeteci Hildegard Angel, konuyla ilgili açıklama yaparak şunları söyledi:

"Brezilya'nın 1964 darbesini kutlaması, Almanya'nın 'Hitler Günü' ilan etmesiyle aynı şeydir."

'BİR YALAN SATMAK İSTİYORLAR'

İngiliz gazetesi The Guardian' "Bu beni korkunç şekilde üzüyor" diyen Angel, darbenin aslında Brezilya'da 'Yalancılar Günü' denilen 1 Nisan'ın ilk saatlerinde gerçekleştiğini hatırlatarak Bolsonaro ile yandaşlarının tarihi yeniden yazmak istediklerine dikkat çekti.

Gazeteci "Brezilya'nın çocuklarına bir yalan satmak istiyorlar" dedi.