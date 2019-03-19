Faşist Brezilya lideri Bolsonaro: Güney yarım kürede demokrasiyi ABD'ye borçluyuz

Brezilya’nın faşist devlet başkanı Jair Bolsonaro, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Meksika Duvarı’ projesinin önemli olduğunu söylerken ‘göçmenlerin çoğunun iyi niyetleri olmadığı’ iddiasında bulundu. Bolsonaro, 'Güney yarım kürede demokrasiyi ABD'ye borçluyuz' dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD-Meksika sınırındaki bir duvarı desteklediğini ve göçmenlerinin çoğunun ABD’ye zarar vermek istediğini söyledi. Bolsonaro, Beyaz Saray’daki ilk toplantısının arifesinde Donald Trump’ın göç gündemini onayladı.

Fox News'e konuşan Bolsonaro, “Başkan Trump’ın duvardaki kararına katılıyoruz” diyerek, “Potansiyel göçmenlerin büyük çoğunluğunun iyi niyetleri yok. ABD halkına en iyisini ya da iyiyi yapma niyetinde değiller” dedi.

Brezilya lideri, “ABD'nin mevcut göç politikasının desteklenmesini çok istiyorum, çünkü güney yarım küredeki demokrasimizi büyük ölçüde ABD'ye borçluyuz” ifadelerini kullandı.

Bolsonaro seçim kampanyası sırasında ABD ile daha yakın ilişkiler kurma sözü vererek, sık sık Trump'a olan hayranlığını dile getirmişti. Bolsonaro, Venezuela meselesi başta olmak üzere ABD'nin Latin Amerika politikalarına da destek veriyor.