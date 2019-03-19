Faşist başkanın ABD’deki ilk durağı CIA karargahı

Brezilya’nın faşist devlet başkanı Jair Bolsonaro ABD’ye ilk resmi ziyaretinde Trump’la görüşmeden önce ilk olarak CIA karargahını ziyaret etti. Brezilya’da tepkilere yol açan ziyaretin ardından eski Dışişleri Bakanı Amorim ‘İlk kez bir Brezilya devlet başkanı CIA’i ziyaret ediyor, bu açıkça itaat’ dedi.

Brezilya’nın faşist devlet başkanı Jair Bolsonaro ABD ziyaretinde ilk olarak CIA’in Virginia’daki karargahına gitti. Bolsonaro burada CIA Başkanı Gina Haspel ile görüştü.

teleSUR’da yayımlanan haberde “Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ABD’ye ilk resmi ziyaretinde Donald Trump ile görüşmesi öncesinde CIA karargahına giderek dünyaya asıl kimin patron olduğunu gösterdi” denildi.

Brezilya’nın şu anda tutuklu olan eski devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva döneminde Dışişleri Bakanı olan Celso Amorim ise “Şimdiye dek hiçbir Brezilya başkanı CIA’i ziyaret etmemişti” diyerek tepki gösterdi. AP’ye konuşan eski bakan Amorim, Bolsonaro’nun CIA ziyaretini “açık bir itaat” olarak değerlendirdi.

Ziyaretin ardından bir tweet atan Bolsonaro’nun oğlu Eduardo Bolsonaro ise, toplantının “bölgedeki uluslararası ilişkiler üzerine teknisyenlerle ve üst düzey uzmanlarla konuşmak için mükemmel bir fırsat” olduğunu söyledi.

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Latin Amerika’daki suikastlar, işkenceler, kayıplar ve askeri darbelerin sorumlusu olan CIA’e yapılan bu açık resmi ziyaret Bolsonaro’nun misyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Latin Amerika’da "komünist tehdit”e karşı mücadele sözüyle iktidara gelen Bolsonaro, pazar günü yaptığı açıklamada da “Her zaman Brezilya’yı ‘kirli’ sol ideolojiden kurtarmayı hayal ettiğini” söyledi.

Bolsonaro’ya, ziyaretinde daha önce CIA’e çalıştığı iddiaları gündeme gelen ve eski Devlet Başkanı Dilma Roussef’e karşı yargı sürecini yöneten Adalet Başkanı Sergio Moro da eşlik etti.

Virginia eyaletinin Langley kentindeki CIA karargahını ziyaret eden Bolsonaro bugün Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

Görüşmede ABD’li özel şirketlerin Brezilya’daki yatırımlarının ve Venezuela’ya yönelik süren ABD müdahalesinin ele alınacağı bildiriliyor.

Trump’ın politikalarına desteğini açıklayan Bolsonaro “Tıpkı Trump’ın büyük ABD istemesi gibi büyük bir Brezilya istediğini” söylemiş, bu sözleri ona “Tropikler’in Trump’ı” lakabının takılmasına yol açmıştı.

Öte yandan Bolsonaro’nun bu açık CIA ziyareti ABD yönetimini bile şaşırttı. teleSUR’un aktardığına göre isminin yayımlanmamasını isteyerek gazetecilere konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili “En dost Brezilya hükümetleri bile bu kadar dostça değildi. Şimdi Brezilya’da gerçekten müttefik olarak gördüğümüz bir hükümet var” dedi.

1964’teki askeri darbenin ve ardından gelen diktatörlük döneminin ardında CIA’in doğrudan elinin olduğunun 2014 yılında Ulusal Güvenlik Arşivi’nden çıkan belgelerle kanıtlandığı düşünüldüğünde sözkonusu yetkilinin sözleri daha çarpıcı hale geliyor.

Bolsonaro’nun ABD’ye ilk resmi ziyareti Brezilya’nın Latin Amerika’da ABD’nin strateji ve planlarına tam bağlılığını ve bu planlarda merkezi bir role hazır olduğunu göstermesi açısından dikkat çekici oldu.