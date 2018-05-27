Faşist AfD'lilerin mitingini protesto için 25 bin kişi toplandı

Almanya'nın başkenti Berlin'de faşist parti AfD'nin düzenlediği mitinge 5 bin kişi katılırken, AfD'lileri protesto etmek için 25 bin anti-faşist bir araya geldi.

Berlin’de faşist parti Almanya İçin Seçenek'in (AfD) çağrısıyla bir eylem düzenlendi. Sözde “Almanya’nın Geleceği” adına düzenlenen, yaklaşık 5 bin AfD taraftarının katıldığı yürüyüşün ardından Brandenburg Kapısı’nda bir miting yapıldı.

AfD’nin eylemini protesto etmek için, yürüyüş güzergahı boyunca ve Brandenburg Kapısı çevresindeki toplam 13 noktada düzenlenen karşıt gösterilereyse polisin verdiği bilgilere göre 25 bin kişi katıldı. Sosyalistlerin, anarşistlerin, sosyal demokratların, Yeşillerin ve AFD’den rahatsız örgütsüz kesimlerin de aralarında bulunduğu AfD karşıtı eylemlere TKP Berlin Örgütü de katıldı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı eylemde AfD ve karşıtları arasında karşılıklı sloganlar atılırken, herhangi bir çatışma yaşanmadı.

AFD’liler hükümetin yabancılara ve mültecilere yönelik politikalarını eleştiren konuşmalar yaptılar, sloganlar attılar.

AFD karşıtı anti-faşistlerse “Tüm Berlin AfD’den nefret ediyor”, “Berlin renkli kalacak” “AfD’yi durdurun” ve benzeri sloganlarla faşist partiyi protesto ettiler.