FARC silah bıraktığından beri öldürülen örgüt üyesi sayısı 65'e yükseldi

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) hükümetle anlaşarak silah bırakmıştı. FARC'ın silah bırakmasından beri örgütün üyeleri hedef alınmaya devam ediyor.
Bu hafta öldürülen iki FARC üyesiyle birlikte 2018 yılında öldürülen FARC üyelerinin sayısı 26'ya yükseldi.
2016'dan beri öldürülen FARC üyelerinin sayısıysa 65 olarak veriliyor. Kolombiya Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) cinayetleri kınarken, devletten "bağımsız ve etkili" soruşturma yürütmesini talep etti.
Cinayetlerin büyük bölümünü Usuga isimli suç örgütü işliyor. Usuga, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı madencilik yapıyor. Usuga'nın FARC ile geçmiş husumetleri olduğu aktarılıyor.
Devletin cinayetleri durdurmak için adım atmaması ve katilleri yakalayamaması tepki çekiyor.