Facebook'un Messenger aramalarını dinlediği ortaya çıktı: Para karşılığı dinleniyor, yazıya dökülüyor

Facebook'un Messenger sesli mesajlarını üçüncü kişilere para karşılığı dinleterek yazıya döktürdüğü ortaya çıktı.

Facebook'un Messenger sesli mesajlarını üçüncü kişilere para karşılığı dinleterek yazıya döktürdüğü ortaya çıktı.

Bloomberg'e konuşan üçüncü şahıslar, şirketin sözleşmeli çalışanları olduğunu ifade ederken, sesli mesajın kime ait olduğunu, nereden geldiğini bilmediklerini, kendilerinden sadece deşifre hizmeti istendiğini belirtti.

Bloomberg'e açıklama yapan Facebook, sesli mesajların yazıya dönüştürüldüğünü kabul ederken, Apple ve Google gibi bu uygulamadan bir hafta önce vazgeçtiklerini açıkladı.

Facebook, ‘transcription tool‘ denilen deşifre seçeneğini onaylamış kişilerin uygulamadan etkilendiğini belirtti.

Yalnızca kullanıcının onaylaması durumunda ses kayıtlarının değerlendirildiğini savunan Facebook'un mesajların üçüncü kişiler tarafından dinlendiğine dair daha önce bir bilgi vermemesi eleştirilerin temel noktası oldu.

Amazon, Apple ve Google da geçen haftalarda Alexa, Siri ve Google Asistan adlı yapay zekâ asistanlarını geliştirmek amacıyla ses kayıtlarının üçüncü şahıslar tarafından dinlendiğini itiraf etmişti.