Facebook'tan sonra Twitter da hedef tahtasında

Facebook'un “gizlilik skandalı” gündemi belirlemeye devam ederken, bir diğer sosyal medya platformu Twitter'la ilgili de “çevrimiçi taciz ve istismar şikayetlerini göz ardı etme” eleştirisi geldi. Uluslararası Af Örgütü'nün yaptığı bir araştırma Twitter'ın bu konudaki kayıtsızlığını ortaya koyarken, şirket “iddialar gerçeği yansıtmıyor, gerekli düzeltmeleri yapıyoruz, bunları öngörmemiştik” içerikli açıklamalar yapıyor.

Sosyal medya platformu Twitter'ın, çevrimiçi taciz ve istismar şikayetlerine yanıt vermeyerek kadınları yüzüstü bıraktığı öne sürülürken, Twitter iddiaları kabul etmedi.

Uluslararası Af Örgütü'nün (Amnesty International) 16 ay boyunca kadınların; özellikle gazeteci, siyasetçi ve aktivist kadınların Twitter'daki deneyimlerini belgeleyerek yaptığı çalışmaya göre birçok kişi Twitter şikayetlerinin boşa gittiğini ve yanıtsız bırakıldığını söylüyor.

ABD ve İngiltere'de yoğunlaşan ve kadınların diğer kullanıcılar tarafından hedef alınmasına dair vaka incelemeleri ve örnekleri içeren araştırma, Twitter'ın çevrimiçi taciz takibinin “yetersiz ve istikrarsız” olduğunu tespit etti.

Af Örgütü'nde teknoloji ve insan hakları araştırmacısı Azmina Dhrodia Newsweek'e “Tacizlerin hakkından gelme ve şikayet eden kadınların dertlerine çare bulma konusunda Twitter, tüm platformlar arasında en kötüsü” şeklinde konuştu.

ABD'li aktivist Shireen Mitchell, “Artık şikayet etmeye bile gerek duymuyorum, çünkü fark etmiyor. Sundukları her çözüm deli saçması. Sorunları, tehditlerin farklı gruplar içinde nasıl algılandığını kavrayabilecek yeterli sayıda personelin bulunmaması. Bunların -şaka olduğunu düşünerek- twitter dünyasının bir parçası olmasına izin veriyorlar” dedi.

FİZİKSEL VE CİNSEL İÇERİKLİ TEHDİTLER

Tacizler hem doğrudan hem de dolaylı yoldan gerçekleşirken tehditler fiziksel ve cinsel içerikli oluyor. Örgütün raporunda, tacizcilerin karşı tarafın kişisel bilgilerini faş ederek korkutma yöntemi uyguladıklarına dair örnekler sunuldu.

Dhrodia, “Durumun ciddiyeti ve sonuçları çok kaygı verici; bu kadınların şiddetten, ayrımcılıktan uzak yaşama hakkına açık bir saldırı” dedi.

Rapor, potansiyel bir hedef olmamak için çocuğunun soyadını değiştiren kimliğini belirtmeyen bir kadın; işinden ve aldığı çevrimiçi tehditlerden dolayı ev güvenlik sistemi kuran ABD'li yazar ve aktivist Jaclyn Friedman gibi örnekleri ortaya koydu.

Internet Live Stats verilerine göre Twitter'da günde yaklaşık 500 milyon tweet atılıyor. Raporda; kullanıcıların, sitenin herkese açık niteliği nedeniyle diğer sosyal medya ağlarına kıyasla daha az kısıtlanmış hissettikleri belirtildi.

Dhrodia, “Şirket olarak insan hakları sorumluluklarını yerine getirmelerinde anahtar unsurlardan biri şeffaf olmamaları” değerlendirmesini yaptı. Platformdaki bazı kadınların daha az aktif olduğunu, sustuğunu ve kendilerini gizlediklerini belirten Af Örgütü yetkilisi, “Sayısız kadın, Twitter'da bir şey paylaşmadan önce nasıl bir etkisi olacağını, nasıl bir tepki verileceğini, sadece kendilerini değil, ailelerini nasıl etkileyeceğini beş altı kez düşündüklerini söyledi” şeklinde konuştu.

TWITTER: İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Newsweek'a açıklama yapan Twitter yetkilileriyse, çevrimiçi tacizleri artıran toplum içindeki nefret ve önyargıyla mücadele ettiklerini ve şirketin sağlıklı bir kamusal iletişim sağlamak istediğini vurguladı.

Twitter yetkilisi Vijaya Gadde, “Twitter'ın insan hakları meselelerine bilinçli bir şekilde bulaşmadığı iddiası gerçekleri yansıtmıyor. Hatta, adanmış ekibimizin değerlerini ve şirketimizin temel misyonunu haksız bir şekilde yansıtıyor” dedi.

Önerileri kabul ettiğini belirten Twitter yetkilileri, şikayetlere yanıt bölümünde -daha net raporlama araçlarını da içerecek şekilde- değişiklik için son altı aydır çalışmalar yapıldığını belirtti.

“Müdahale oranımız on katına çıktı” şeklinde devam eden yetkililer, “Şikayet bölümünde önemli değişiklikler yaparken bunları geliştirmeye, kullanıcılarımızla daha net bir şekilde iletişime geçmek ve sağlıklı politika belirlemek için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

CEO DORSEY: BÖYLE OLACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİK

Twitter, bu ay başında, platformun "toplum için gerçekten kötü olup olmadığı" konusundaki tartışmalarda tutum belirtme ihtiyacı duymuştu.

CEO Jack Dorsey, bir tweet serisinde tüm Twitter kullancılarından destek istemiş; Twitter sohbetlerinin sağlığı için herkesi duyarlı olmaya davet etmişti.

Dorsey paylaşımında, “Biz anlık, kamuya açık, global mesajlaşma ve sohbeti seviyoruz. Twitter'ı Twitter yapan bu ve bu yüzden buradayız. Ancak gerçek dünyanın olumsuz sonuçlarını tam olarak öngöremedik ve anlayamadık. Şimdi bu gerçekle yüzleşiyor, kalıcı ve uygun çözümler bulma konusunda kararlılığımızı duyuruyoruz” ifadelerini kullanmıştı.