Facebook'tan ırkçı örgüt liderinin sayfasına özel koruma

Facebook'un ırkçı örgüt EDL'nin eski lideri Tommy Robinson'un sayfasına koruma sağladığı ve göçmenlere karşı ırkçılık ve nefret söylemi içeren paylaşımlara müdahale etmediği bildirildi.

Facebook'un faşist örgüt İngiliz Savunma Birliği'nin (EDL) eski lideri Tommy Robinson'un hesabına koruma sağladığı ve göçmen karşıtı paylaşımlara izin verdiği belirtiliyor.

Şiddet, nefret söylemi ve ırkçılık içeren görsel ve videoların sitede otomatik olarak silinmediği ve bunlara anında müdahale edilmediği aktarılıyor.

Facebook'un müslümanları hedef alan ırkçı paylaşımları sildiği, ancak müslüman göçmenlere özel olarak yapılan ırkçı paylaşımlara “politik ifade” gerekçesiyle izin verdiğine dikkat çekiliyor.

Facebook'un şikayetleri 24 saat içinde değerlendirmeyi amaçladığı, ancak şu ana kadar bunu başaramadığı, ırkçı ve tehditkâr paylaşımların günlerce durabildiği ve çoğu zaman polise bildirilmediği ifade ediliyor.

'ÖZEL KORUMA'

Facebook'ta genellikle hükümetlere ve haber ajanslarına verilen özel korumadan ırkçı eski örgüt lideri Tommy Robinson'un hayran sayfasının da yararlandığı belirtiliyor. Özel koruma durumlarında paylaşımlar anında silinmek yerine moderatörler tarafından incelemeye alınıyor.

Robinson'un sayfasının 900 bin takipçisinin olduğu belirtilirken, Facebook'un yüksek takipçi sayısı nedeniyle ticari kaygılarla böyle bir uygulamaya gittiği tahmin ediliyor.

Facebook ise sayfanın “yasal politik içerik” çerçevesinde paylaşım yaptığını savunuyor.