Facebook'tan büyük değişiklik hazırlığı

Facebook, yakın bir zaman içinde sitenin "daha az reklam, haber ve tanıtım içerecek şekilde" önemli bir değişikliğe gideceğini açıkladı.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, sosyal paylaşım sitesinde önemli değişikliğe gidileceğini açıkladı.

Konu ile ilgili Facebook sayfasından bir paylaşımda bulunan Zuckerberg, "Kullanıcılardan, genel içeriklerin yani reklam, haber ve tanıtımların, haber kaynağı sayfasındaki özel paylaşımları görünmez yaptığı yönünde bildirimler aldık. Verdiğimiz hizmetin yalnızca eğlence amaçlı olmaması aynı zamanda insanların mutluluğuna odaklı olmasının sorumluluğunu hissediyoruz. Pasif bir şekilde makale okumak ya da video izlemek, her ne kadar aydınlatıcı ve eğlendirici olsalar da, kişi için iyi olmayabilir. Bu nedenle Facebook'u nasıl kurguladığımız konusunda önemli bir değişikliğe gidiyoruz" açıklamasında bulundu.

BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE UYGULANACAK

Zuckerberg, uygulamaya konulacak değişimle, "insanların sitede zaman geçirme süresinin azalacağını ama bu zamanın kalitesinin artacağını düşündüğünü" de açıkladı. Yapılan açıklamada, değişimin birkaç hafta içinde devreye gireceği de belirtildi.