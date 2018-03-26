Facebook'a soruşturma kararı

ABD Federal Ticaret Komisyonu, yaşanan skandallardan sonra Facebook'un gizlilik uygulamalarını araştırma kararı aldı.

ABD Federal Ticaret Komisyonu, Facebook'un gizlilik şartlarını araştıracak. Komisyon, Facebook'un tüketicilere ciddi zarar veren 'haksız fiiller' yapıp yapmadığını ortaya çıkarmaya çalışacak.

Facebook'tan yapılan açıklamada ise şirketin kullanıcıların bilgilerini 'güçlü bir şekilde' korumak için çalıştığı ve Komisyon'un sorularını yanıtlama fırsatını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Federal Ticaret Komisyonu'nun Facebook'la ilgili bir soruşturma başlatacağı geçtiğimiz hafta duyurulmuş, ancak Komisyon bu haberleri doğrulamamıştı. Bugünkü açıklama ile soruşturma resmiyet kazanmış oldu.