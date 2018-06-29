'Facebook yatırımcıları Zuckerberg'in gitmesini istiyor'

Facebook'un 3 milyar dolarlık kısmını elinde bulunduran hissedarların, şirketin CEO'su Mark Zuckerberg'in gitmesi için adımlar attıkları bildiriliyor.
Business Insider'a konuşan altı Facebook hissedarı, Facebook'a ilişkin ortaya çıkan skandalların ardından yatırımcılar arasında "benzeri görülmemiş huzursuzluk" olduğunu söylüyor.
Facebook, yönetim biçiminin "makul ve etkili" olduğunu öne sürerken, Zuckerberg yanlıları şu anda Zuckerberg'in elinde bulunan yetkileri dağıtmanın "belirsizlik, kafa karışıklığı ve verimsizlik" yaratacağını iddia ediyor.
Cambridge Analytica skandalının ardından, Facebook'un kullanıcıların verilerini gizlilik ihlal ederek kullandığı, verilerinin alınmasına onay vermeyen kullanıcılarla ilgili bilgileri kendilerinden habersiz sattığı ortaya çıkmıştı.
Zuckerberg, Facebook'un siteye üye olmayanları bile takip edecek yöntemler geliştirdiğini kabul etmişti. Hissedarlar Zuckerberg'in kimseye hesap vermiyor oluşunun şirketteki skandallara yol açtığını öne sürüyor.
Ayrıca ismi skandallarla anılan Zuckerberg'in Facebook'un başında kalmayı sürdürmesinin risk taşıdığı ifade ediliyor.