Facebook ve Twitter Hizbullah hesaplarını kapattı

Facebook ve Twitter Hizbullah'a yakın hesapları kapattığı açıklandı.

Facebook ve Twitter, Lübnan Hizbullahı'na yakın hesapları kapattı.

Al Masdar'ın haberine göre, Lübnan Hizbullahı, Twitter ve Facebook'un hesaplarını bir neden göstermeden kapattıklarını açıkladı.

Hizbullah'a bağlı Merkezi Askeri Medya tarafından Telegram üzerinden yapılan açıklamada, ABD merkezli Facebook ve Twitter'ın hesaplarını kapatarak bir "medya-karşıtı kampanya" yürüttüklerini bildirdi.

Hizbullah'a bağlı internet sitesinden yapılan açıklamada Twitter ve Facebook'un herhangi bir gerekçe sunmadan hesaplarını sabote ettiği belirtildi.

Lübnan Hizbullahı halihazırda ABD ve AB'nin terörist listesinde bulunuyor.