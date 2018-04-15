Facebook şirketlere satmak için kullanıcıların gelecek davranışlarını tahmin etmek istiyor

Facebook'un kullanıcıların sonraki davranışlarını tahmin eden bir yapay zeka geliştirmekte olduğu, sağlanacak verileri şirketlere satmak istediği bildiriliyor.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, ABD Kongresi'nde kendisine yöneltilen önemli soruları yanıtsız bırakmış, büyük bölümünde muğlak cevaplar vermişti.

The Intercept'in haberine göre Facebook'un veri gizliliği ihlaliyle ilgili skandallar büyürken, yayımlanan bir belge şirketin "reklamcılara" sunmayı planladığı "yeni hizmeti" ortaya koydu.

Kişisel verilere göre "mikro hedefleme" ile reklam gösterebilen Facebook'un, yeni geliştirdiği yapay zekayla gelecek verileri tahmin etmeyi planladığı ve bu verileri şirketlere satacağı belirtiliyor.

Belgeye göre "gelecek davranışları tahmin etme" kabiliyetiyle birlikte şirketler kişilerin "henüz almadıkları kararları" etkileme yetisine sahip olmuş olacak. Böylece "tüketicilerin beklenen davranışları değiştirilebilecek".

Facebook'un 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip olduğu bilinirken, şirketin bu kullanıcılara ait konum, konuşma, paylaşım, beğeni ve pek çok veriyi işleyerek farklı şekillerde kullandığı ve sattığı biliniyor.