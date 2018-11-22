Facebook rakiplerini karalamak için şirket tuttuğunu kabul etti

Rakipleri hakkında olumsuz yazılar yazması için bir halkla ilişkiler şirketini tuttuğu ortaya çıkan Facebook, bu yöndeki iddiaları kabul etti. 2017 yılında şirket aleyhindeki haberlerin artmasının ardından tutulduğu belirtilen şirketin, spekülatör George Soros'a da karşı çalıştığı açıklandı.

Kullanıcılarına ait verileri izinsiz paylaşması ile gündeme gelen Facebook, rakipleri hakkında olumsuz yazılar yazması için şirket tuttuğu yönündeki iddiaları doğruladı.

New York Times’ın haberine göre şirketin, Google ve Apple'ın politikalarını eleştiren yazılar yazması için Definers Public Affairs isimli bir halkla ilişkiler şirketini tuttuğu iddia edilmişti.

Facebook'un görevden ayrılacak olan Kamu Politikaları ve İletişiminden Sorumlu Yöneticisi Elliot Schrage, şikete yönelik eleştirilere karşı çalışması için bir halkla ilişkiler şirketi tutulduğunu kabul etti.

Schrage bugün yayınlanan yazısında Facebook'un, Definers Halkla İlişkiler şirketi ile anlaştığını kabul etti ve şirketin 2017'de ABD'deki başkanlık seçimlerinden sonra Facebook aleyhine haberlerin yapıldığı bir dönemde tutulduğunu aktardı.

'SOROS'A KARŞI ÇALIŞMASINI İSTEDİK'

Washington merkezli Definers Halkla İlişkiler şirketinin hedef aldığı isimler arasında Facebook'u eleştiren spekülatör milyarder George Soros da var.

"George Soros'a karşı da çalışmalarını istedik mi? Evet" diyen Schrage, Soros'un Ocak 2018'de Davos'ta yaptığı konuşmada Facebook'a “Toplum için bir tehdit oluşturuyor” sözünü kullandığını, bunun arkasında finansal bir niyet olup olmadığının araştırılması için Definers'a görev verildiğini kabul etti.

Olayın ortaya çıkması üzerine yatırımcıların şirketin CEO'su Mark Zuckerberg'in istifasını istediği ve Facebook’un Definers Public Affairs ile ilişkisini sonlandırdığı duyurulmuştu.