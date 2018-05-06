Facebook 'önerilenler' özelliğiyle binlerce IŞİD üyesini birbirleriyle tanıştırmış

Facebook'un "önerilen arkadaşlar" özelliğiyle binlerce IŞİD üyesinin birbirleriyle tanışmasını sağladığı bildiriliyor.

Facebook'taki IŞİD faaliyetine ilişkin araştırma, binlerce IŞİD üyesinin sosyal medya sitesi aracılığıyla birbirleriyle tanıştığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre sitenin "önerilen arkadaşlar" özelliği sayesinde cihatçılar sosyal medya üzerinde yeni ağlar oluşturarak, pek çok ülkeden IŞİD üyeleriyle tanışabildi.

Telegraph'ın Counter Extremism Project araştırmasına dayandırdığı haberine göre Facebook'un gelişkin algoritması, "ortak ilgileri olan insanların birbirleriyle iletişim kurmasına" olanak sağlıyor.

Kullanıcılarına dair pek çok bilgi toplayan Facebook, sonrasında bu bilgileri kullanarak insanlara bağlantı kurmak isteyebilecekleri kişileri öneriyor.

Araştırmayı yapanlardan Gregory Waters, Facebook'ta bir IŞİD üyesiyle bağlantı kurduktan sonra sitenin kendisine çok sayıda IŞİD yanlısı hesap önerdiğini bildiriyor.

Bir başka araştırmacı Robert Postings ise, Filipinler'deki cihatçı ayaklanmasına ilişkin kimi haberleri okuduktan sonra, önerilen arkadaşlarında Filipinler'de yaşayan IŞİD yanlılarının belirmeye başladığını kaydediyor.

Araştırma Facebook'un sisteminin cihatçıları engellemek için hiçbir önlem almadığını ve binlerce IŞİD üyesinin site üzerinden özgürce birbirleriyle tanıştığını gösteriyor.