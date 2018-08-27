Facebook Myanmar ordusuna ait hesapları kapattı

Facebook, Myanmar ordusuna ait resmi hesapları Arakan’daki şiddet olaylarında rolü olduğu ve ‘nefret söylemi ve yanlış bilgi’ yaydığı gerekçesiyle kapattı.

Myanmar ordusuna ait hesapların da aralarında bulunduğu onlarca Myanmar kaynaklı hesap Facebook tarafından kapatıldı. Kapatma kararına gerekçe olarak ise, Arakan’daki şiddet olaylarını körükleyecek nefret söylemlerinin ve yanlış bilgilerin bu hesaplarca yayılması gösterildi.

Myanmar’da, Facebook, ordunun en çok kullandığı iletişim kanalı olma özelliğini taşıyor.

Daha öncesinde Myanmar’daki BM Misyon’u Myanmar ordusu ve fanatik Budistlerin Arakanlı Müslümanlara yönelik cinayet, tecavüz, işkence ve keyfi tutuklamalar dahil insan hakkı ihlalleri olduğunu belirtmişti. BM Misyonu’nun Myanmar Başkomutanı’nın ve beş generalin işledikleri suçlar dolayısıyla yargılanmaları gerektiğini açıklamasının hemen ardından Facebook bahsi geçen hesapları kapattığını duyurdu.

Facebook, blog mesajında yaptığı açıklamada, “Özellikle Facebook'taki 20 birey ve kuruluşu yasaklıyoruz, bunların arasında silahlı kuvvetler komutanı General Aung Hlaing ve ordunun Myavady televizyon ağı da mevcut. Toplam 18 Facebook hesabını, bir Instagram hesabını ve 52 Facebook sayfasını kaldıracağız. Bu sayfaları yaklaşık 12 milyon kişi izliyor” dendi.