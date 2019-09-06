Facebook, milyonlarca telefon numarasının sızdırıldığını doğruladı

419 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları sızdırılırken, Facebook olayı doğruladı ancak sayının 220 milyon olduğunu iddia etti.

TechChrunch adlı platformun yayınladığı rapora göre Facebook hesaplarına bağlı milyonlarca telefon numarası çevrimiçi olarak bulundu.

Dünya çapında, ABD’den 133 milyon, İngiltere’den 18 milyon ve Vietnam'dan 50 milyondan fazla kullanıcının verileri sızdırıldı. Veritabanında 419 milyondan fazla Facebook kullanıcısının bilgileri yer alıyor.

Telefon numaralarının ifşa olduğu her kayıt, bir kullanıcının Facebook kimliğini ve hesapta listelenen telefon numarasını içeriyor. Kayıtların bazıları ayrıca kullanıcının adını, cinsiyetini ve ülkeye göre konumunu da içeriyor.

Facebook ifşa edilen kayıtların “yaklaşık 220 milyon” olduğunu iddia etti. Facebook’dan gelen açıklamada ‘konunun araştırılacağı’ belirtildi.