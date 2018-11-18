Facebook CEO'su Zuckerberg'e yatırımcılardan istifa çağrısı

Facebook yatırımcıları, şirketin CEO'su Mark Zuckerberg'in istifasını istiyor. Facebook'un rakiplerini karalamak için halkla ilişkiler şirketiyle çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Facebook'un Definers Public Affairs isimli halkla ilişkiler şirketini tutarak rakipleri hakkında olumsuz yazılar yazdırdığı ortaya çıkmıştı.

Telegraph'ın haberine göre veri ihlalleri, Cambridge Analytics ve seçimlere müdahale iddialarının ardından ortaya çıkan yeni skandal, yatırımcıların Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in istifasını istemesine yol açtı.

Elinde 8,5 milyon sterlinlik Facebook hissesi bulunduran Trillium Asset Management'ın Zuckerberg ile görüşerek istifayı talep ettiği aktarılıyor.

Zuckerberg, olaya dair açıklamasında şirketin tutulduğundan haberdar olmadığını söylemişti.

Açıklamanın tatmin edici bulunmadığı ve Zuckerberg'in sorumluluk üstlenmemesinin tepki çektiği belirtiliyor.