Facebook bankalardan müşterilerinin bilgilerini istediği haberini yalanladı

Facebook'un kullanıcılarının finansal işlemlerine ilişkin detaylı bilgileri bankalardan istediği iddia edildi. Şirketten bu iddiaya yalanlama geldi.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, kullanıcılarının finansal işlemlerine dair detaylı bilgileri bankalardan istediğine yönelik iddiaları reddetti.

BBC Türkçe'nin haberine göre şirket bu açıklamayı Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haber üzerine yaptı.

Wall Street Journal, Facebook'un, site ile etkileşimlerini artırmak için, ABD'deki başlıca bankalardan kullanıcılarının kredi kartı hareketleri ve hesap bakiyeleri gibi bilgilerini istediğini yazmıştı.

Haberde, şirketin, platform üzerinden alışverişe imkan tanıma planlarının olduğu da yazıyor.

Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin müşteri hizmetlerini iyileştirmek için banka ve finans kurumlarıyla görüşmeler yaptığı doğrulandı, ancak bunun başka bir amaç taşımadığı kaydedildi.