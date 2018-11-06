Facebook ABD seçimleri öncesi 115 kullanıcının hesabını kapattı

Facebook, ABD’de Kongre ara seçimlerine saatler kala 115 kullanıcının hesabını güvenlik yetkililerinden gelen uyarılar üzerine kapattığını duyurdu.

ABD’de Kongre ara seçimleri bugün gerçekleştirilecek. Facebook seçimlere saatler kala ABD’li güvenlik yetkililerinden gelen “yabancı kurumlarla bağlantılı olabilecek şüpheli davranış” uyarıları üzerine 115 kullanıcının hesabını kapattığını duyurdu.

Facebook’tan yapılan açıklamada, hesapların Rusya’nın internet kurumlarıyla bağlantılı olup olmadığını saptamak için daha fazla araştırma gerektiği ifade edildi.

2016 yılında yapılan ABD Başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddiası ABD’de halen soruşturuluyor. ABD ayrıca Rus hükümetini sosyal medya paylaşımlarıyla ülke siyasetine karışmakla ve yanlış bilgi yaymakla suçlamıştı.

Facebook’tan yapılan açıklamada, şirketin Instagram’da İngilizce paylaşımlar yapan 85 hesap ile Facebook’taki Fransızca ve Rusça sayfalarla bağlantılı 30 hesabı kapattığı duyuruldu.

Şirket bu hesaplardan bazılarının ünlü isimlere bazılarınınsa siyasi tartışmalara odaklandığını söyledi.

Facebook’un siber güvenlik politikasının başındaki isim olan Nathaniel Gleicher, uyarının pazar akşamı ABD emniyet teşkilatından geldiğini söyledi.

