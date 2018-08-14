F-35'lerle ilgili Pentagon'dan açıklama

Pentagon, ABD Başkanı Trump'ın dün Türkiye'ye F-35 teslimatını engelleyen tasarıyı imzalaması üzerine, Arizona'da eğitim gören Türk pilotlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Haber Merkezi
Salı, 14 Ağustos 2018 07:02

ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da onaylanmasının ardından onayına sunulan "2019 mali yılı ulusal savunma yetki tasarısı"nı dün imzaladı.

Trump'ın tasarıyı imzalamasıyla birlikte Türkiye'ye F-35 teslimatı engellenmiş oldu.

Bunun üzerine gözler, F-35 uçaklarıyla Arizona'da eğitim alan Türk pilotlarının durumu merak konusu oldu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Mike Andrews, Arizona'da yaklaşık 2 yıl sürmesi planlanan eğitim programının katılımcısı Türk pilotlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Andrews, F-35 uçaklarının Türk pilot ve teknik bakım ekibinin Arizona'daki eğitim çalışmalarının Savunma Bakanı, Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren yasada istenen raporu Kongre'ye sununcaya kadar devam edeceğini söyledi.