F-35'lerle ilgili Pentagon'dan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da onaylanmasının ardından onayına sunulan "2019 mali yılı ulusal savunma yetki tasarısı"nı dün imzaladı.
Trump'ın tasarıyı imzalamasıyla birlikte Türkiye'ye F-35 teslimatı engellenmiş oldu.
Bunun üzerine gözler, F-35 uçaklarıyla Arizona'da eğitim alan Türk pilotlarının durumu merak konusu oldu.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Mike Andrews, Arizona'da yaklaşık 2 yıl sürmesi planlanan eğitim programının katılımcısı Türk pilotlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Andrews, F-35 uçaklarının Türk pilot ve teknik bakım ekibinin Arizona'daki eğitim çalışmalarının Savunma Bakanı, Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren yasada istenen raporu Kongre'ye sununcaya kadar devam edeceğini söyledi.