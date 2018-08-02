F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını durduran tasarı ABD Senatosu'ndan geçti

ABD Senatosu Türkiye'ye F-35 savaş uçağı teslimatının geçici olarak durdurulmasının da yer aldığı savunma harcamaları yasa tasarısını onayladı. Tasarı ABD Başkanı Trump'ın onayının ardından yasalaşacak.

ABD Senatosu, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatını geçici olarak durduran yasa tasarısını onayladı.

716 milyar dolarlık 2019 savunma harcamaları yasa tasarısı senatoda 87 kabul oyuna karşılık 10 ret oyuyla onaylandı. Tasarı Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada da kabul edilmişti.

Tasarıda, Türkiye'ye F-35 yeni nesil savaş uçağı teslimatının geçici olarak durdurulması da yer alıyor.

ABD Kongresi'nin her iki kanadında da onaylanan tasarının yasalaşması için Başkan Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

Tasarının Türkiye'ye yeni nesil F-35 savaş uçaklarının teslimatıyla ilgili bölümünde, ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) tasarının yasalaşmasından sonra 90 gün içerisinde Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik bir rapor hazırlaması talep ediliyor. Pentagon'un raporu Kongre'ye sunuluncaya kadar F-35'lerin Türkiye'ye teslimatının durdurulması isteniyor.

