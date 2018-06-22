F-35’ler Türkiye’ye ABD’den çıkartmamak koşuluyla verildi

ABD, Türkiye’ye ilk iki F-35'i ‘teslim etti’, ancak uçakların eğitim amacıyla verildiği ve 2019’un sonuna kadar ABD sınırları dışına çıkarılamayacağı belirtiliyor.

ABD, Türkiye'ye ilk F-35 savaş uçağı teslimatını gerçekleştirdi. Ancak Türkiye tarafından alımı resmi olarak gerçekleşen iki F-35 uçağının, eğitim amaçlı verildiği ve ABD sınırları dışarısına çıkarılamayacağı ifade ediliyor.

Buna göre, AKP hükümetinin taleplerine rağmen F-35'ler 2019'un sonuna kadar ABD’nin Arizona eyaletini terk etmeyecek. Türk Hava Kuvvetleri pilotları Arizona’daki hava üssünde uçakları kullanmayı öğrenecek.

Lockheed Martin şirketinin Havacılık Departmanı Başkan Yardımcısı Orlando Carvalho, Teksas’taki fabrikada düzenlenen törende yaptığı açıklamada "Yeni bir döneme giriyoruz ve bu Türk Hava Kuvvetleri için de geçerli" dedi.

Türkiye’den Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel törene katılırken, törendeki teslimin ardından iki F-35 Arizona’daki hava üssüne taşındı. Uçaklar burada Türk Hava Kuvvetleri personeli tarafından eğitim amaçlı kullanılacak.