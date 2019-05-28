F-35 savaş uçakları hangi ülkelere satılıyor?

​Japonya’nın 105 adet F-35 savaş uçağı satın alacağının ABD Başkanı Trump tarafından açıklanması sonrasında hangi ülkelerin F-35 savaş uçağı aldığı yeniden gündeme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya ziyareti sırasında Japonya’nın 105 adet ABD yapımı F-35 uçağı satın alacağını açıklamasının ardından hangi ülkelerin F-35 aldığı konusu yeniden gündeme geldi.

Japonya’nın yeni satın alacağı 105 adet savaş uçağı ile birlikte F-35 filosu 42 uçaktan 147 uçak büyüklüğüne çıkmış olacak. Bu alımın ABD'ye Pasifik'te ciddi avantaj sağlayacağı ve Çin'e yönelik bir mesaj olduğu değerlendirmelerinin yanısıra, Türkiye ile F-35'ler konusunda anlaşma sağlanamadığı durumda yaşanacak kaybı da karşılayabileceği ifade ediliyor.



F-35'LER KİME SATILIYOR?

F-35, 1993’te kurulan Müşterek Taarruz Uçağı programı kapsamında üretiliyor. Bu programı ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, İtalya, Hollanda, Norveç, Danimarka ve Türkiye ortak şekilde finanse ediyor. Bu ortaklardan 6’sına ilk teslimatlar yapıldı.

Programın 9 ortak ülkesi dışında İsrail, Güney Kore ve Japonya’nın yanısıra Belçika, Finlandiya ve son olarak da Polonya’nın F-35 satın alacağı açıklandı.

DANİMARKA TARİHİNDE EN BÜYÜK ALIM

2023’ten itibaren Danimarka’nın eski F-16 filosunun yerini F-35 filosu alacak. Danimarka tarihinin şimdiye kadarki en büyük alımı 27 F-35 uçağını içeriyor ve toplam maliyeti 66 milyar DKK (10 milyar $) seviyesinde.

İNGİLTERE’NİN 6 F-35’İ GÜNEY KIBRIS’TAKİ ÜSTE

Geçtiğimiz hafta İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait 6 adet F-35 tipi savaş uçağı da ilk kez Norfolk’taki Marham Üssü'nden havalanarak Güney Kıbrıs’taki Ağrotur üssüne inmişti. İngiltere anlaşma boyunca 138 F-35B uçağının sahibi olacak.

BELÇİKA 34 ADET ALACAĞINI AÇIKLADI

Aralık ayında Belçika Başbakanı Charles Michel, Brüksel’in 34 F-35 uçağı alacağını açıklamıştı. Belçika Savunma Bakanlığı’na göre, ekipmanı ve pilotlarının eğitimi de dahil olmak üzere bir F-35 76,3 milyon avroya (86,8 milyon $) mal oluyor; hükümet programın uygulanması için 3,6 milyar avro tahsis edecek. Bununla birlikte Fransa ve Almanya, 2040’a kadar Fransız-Alman İleri Havacılık Savaş Sisteminin (FCAS) oluşturulması için çalışıyor.

POLONYA 32 ADET F-35 SİPARİŞİNDE BULUNACAK

NATO’nun GSMH'nin en az yüzde 2'sinin savunma harcamasına aktarılması kuralına uyan ve 2017'de bu oranı yüzde 2,5'e yükselten Polonya hükümeti de geçtiğimiz günlerde 32 F-35A siparişinde bulunacağını açıkladı.