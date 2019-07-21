F-35 satışı haberlerinde patlama

Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığının Pentagon ve Beyaz Saray tarafından duyurulmasının ardından F-35 satışları hakkında haberlerde bir artış yaşanıyor. Son olarak Hollanda Savunma Bakanı 8 ya da 9 F-35 daha alacaklarını duyururken, açıklama Türkiyeli uzmanlar tarafından 'Türkiye'nin F-35'lerini aldıkları' şeklinde yorumlandı.

Hollanda, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından yeni F-35 siparişleri vermeye hazırlanıyor.

Kokpit havacılık sitesinde yayımlanan habere göre Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld 8 veya 9 adet daha F-35 alınacağını açıkladı.

Alım için Hollanda'nın 700 milyon dolarlık bütçe ayırdığı söyleniyor. Hollandalıların elinde halihazırda 8 adet F-35 bulunuyor.

Hollanda'nın ek siparişlerinin NATO tarafından yapılan basıncın ürünü olduğu biliniyor. 37 adetlik ilk siparişine sadık kalmak isteyen Hollanda, ABD'nin NATO'daki Avrupalı ortaklarına "silahlanma yükünü daha fazla paylaşma" baskısıyla karşılaşmış, yeni hükümetin ek sipariş kararı da bu baskıyla alınmıştı.

F-35 HABERLERİ MAKSATLI MI?

Son günlerde yerli ve yabancı basında F-35 alımı yapan ülkelerin haberleri artmış durumda.

Geçtiğimiz günlerde İsrail'in 2 F-35 savaş uçağı daha teslim aldığı haberleri yayımlanırken, danışmanlık şirketi sahibi Metin Gürcan twitter hesabından şu yorumu paylaştı: Hatta İsrail bize teslim edilen 2 uçağı bile ABD'den istedi...'Koş hanım koş, kapanın elinden kalıyor. Kelepir F-35. Koş.' olayına döndü iş..

Öte yandan İsrail'in Lockheed Martin'e yaptığı F-35 siparişi sayısı 50. Şimdiye kadar 14'ünün (son 2 sipariş hariç) teslim edildiği biliniyor ve küçük gruplar halinde tüm teslimatın 2024'te tamamlanacağı söyleniyor.

Hollanda, Avrupa'daki F-35'ler için yedek motor bakım merkezini barındırıyordu. Birincil merkez Eskişehir'deydi ve yeni durumda Hollanda'daki merkezin birincil merkez durumuna gelmesi bekleniyor.

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının "pazarda" bir hareketlilik yarattığı yine de söylenebilir. Hollanda Başbakanı geçtiğimiz günlerde, Türkiye ile ilgili Beyaz Saray açıklaması üzerine yakın zamanda verdikleri F-35 siparişleri için "fiyat konusunda tekrar pazarlık yapabilir miyiz" şakasını yapmıştı.