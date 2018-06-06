F-35 projesinde bine yakın eksiklik tespit edildi

ABD'nin yeni nesil savaş uçağı F-35'in projesinde bine yakın eksiklik tespit edildi. Bunlardan en az 110'unun uçağın güvenliğini etkileyebileceği söyleniyor.

ABD Devlet Hesap Dairesi (GAO), dünyanın en pahalı silah programı olarak kabul edilen beşinci nesil F-35 müşterek saldırı uçağı projesinde yaklaşık 1000 eksiklik bulunduğunu duyurdu.

Sputnik'in aktardığına göre GAO, dün yayınladığı yıllık raporda ABD ile Türkiye arasında tartışma konusu olan F-35 projesinde çok ciddi eksiklikler olduğuna dikkat çekti.

Rapora göre ocak ayı itibarıyla projede 966 eksiklik tespit edildi. Bu eksikliklerden en az 110'unun uçağın emniyet, güvenlik veya diğer kritik özelliklerine zarar verebilecek birinci kategori eksiklik olduğunun altı çizildi.

GAO uzmanları, Ekim 2019'da seri üretime geçilmesi beklenen projede bu süreçten önce tüm eksikliklerin giderilmesi gerektiği ifade edildi.