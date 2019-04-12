F-35 krizi sonrası Rusya'dan Su-35 teklifi mesajları artıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 'S-400 ile F-35'lerin aynı yerde varolmasının teknik olarak mümkün olmadığı' yönündeki açıklamalarının ardından dün Rus Kommersant gazetesi, Türk hükümetinin onay vermesi halinde Moskova'nın kısa süre içinde Su-35 savaş uçakları için teklifini sunacağını yazdı. Rusya Savunma Bakanlığı Halk Konseyi üyesi İgor Korotçenko da ABD F-35 vermezse, gelecekte Ankara ile Moskova’nın Rus Su-57 uçağı alımı konusunu görüşebileceğini söyledi.

ABD ile Türkiye arasında yaşanan S-400 füze savunma sistemi gerilimi kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından dün Rus Kommersant gazetesi "Ankara, Washington'un komplekslerinden bıktı" başlıklı bir yazı yayımladı.

Yazıda Türkiye'nin Su-35 avcı uçaklarına ilgi gösterdiği belirtilerek Moskova'nın kısa süre içinde bu konuda ticari bir teklif hazırlayabileceği belirtildi.



İkinci bir S-400 sevkıyatına ilişkin somut bir mutabakat bulunmadığını belirten Kommersant yazarı İvan Sinergiyev, Türk hükümetinin S-400 aksamlarının ve bileşenlerinin bir kısmının Türkiye'de üretilmesini istediğine dikkat çekti.

Sputnik'in aktardığına göre, Rusya Savunma Sanayii Kompleksi'nden bir kaynak, gazeteye demecinde, ikinci S-400'ün teslimatı için teknik bir engel bulunmadığını belirtti.

ABD'li Kongre üyelerinin F-35'ler için Ankara'ya sunduğu koşullar dahilinde Türk uzmanların Rus Su-35 avcı uçaklarına ilgi gösterdiğini kaydeden kaynak, "Eğer Türk hükümeti onay verirse, Rus müzakereciler kısa süre için ticari teklif hazırlar. Bu teklif, Batılı ülkelerin tekliflerinin aksine hiçbir konjonktürel etkiden zarar görmez" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sputnik'te yer alan bir başka habere göre, Rusya Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Müdürü ve Rusya Savunma Bakanlığı Halk Konseyi üyesi İgor Korotçenko da ABD F-35 vermezse, gelecekte Ankara ile Moskova’nın Rus Su-57 uçağı alımı konusunu görüşebileceğini ve olası bir anlaşma durumunda ortak aksam üretimi yapılabileceğini ifade etti.

Korotçenko, ortak üretim konusunun Türkiye’nin ne kadar hazır olduğuna bağlı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“İki tarafın savunma endüstrisi komisyonları arasındaki uzman çalışmaları sırasında birlikte silah üretimi konusu netliğe kavuşturulabilir. Belli ki şimdi böyle bir ihtimal görülüyor. Türkiye S-400 alırsa, sistemler için taşıyıcı çerçeve üretebilir. Türkiye’de yapılacak sistemlerin Rus hava savunma sistemleri ile entegrasyonu mümkün. Elektronik teçhizat parçalarının üretilmesi de mümkün, sözgelimi, bilgi görüntüleme ve yansıtma araçlarının... Tüm bunlar Türkiye’nin askeri endüstrisinin belirli becerilere sahip olup olması ile ilgili. Türkiye’nin parçaları üretmede hangi sorumlulukları ne kadar sürede alabileceğinin anlaşılmasının ardından konu, uzmanlar arası detaylı görüşmeler sırasında çözülebilir.”

Ortak parça üretiminin gelecekteki anlaşmaları bağlayabileceğini, mevcut anlaşma ile Rusya’da üretilmiş hazır sistemlerin alınmasının öngörüldüğünü belirten Korotçenko “Türkiye’de S-400 sistemlerine yönelik bir servis merkezin kurulması ihtimalini de dışlayamayız” ifadelerini kullandı.

‘TÜRK ZIRHLI ARAÇLARI İÇİN KORUMA SİSTEMİ ÜRETİLEBİLİR’

Birçok bölgede askeri eylemler yürüten Türkiye’nin zırhlı araçları için aktif koruma komplekslerine ihtiyacı olduğunu belirten Korotçenko “Zırhlı araçların korunması önemli bir konu. Bu nedenle Türkiye’ye koruma kompleksi sevkıyatı yapılabilir, ileride de Türkiye’de üretim gerçekleştirilebilir. Havadaki füzeler aktif koruma sistemleri ile imha edilebilir. Türkiye Rusya’ya bu konuda bir talepte bulunursa bu da incelenebilir” dedi.

ABD F-35 VERMEZSE, SU-57 İÇİN GÖRÜŞÜLEBİLİR

Korotçenko’ya göre, ABD, Türkiye’ye F-35 vermezse, önce Su-35 alımı, sonra da beşinci nesil Su-57 uçağının alınması konusu görüşülebilir. Su-57 anlaşması dahilinde, ortak üretim ve Türk hava endüstrisi kurumunda uçağın toplama çalışması yapılabilir. Her şey Türkiye’nin ortak projeler gerçekleştirmeye ne kadar istekli olduğuna bağlı.

Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, "ABD Patriot satmak istemezse yarın biz ikinci S-400'ü de alabiliriz, başka bir hava savunma sistemi de alabiliriz" demişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da dün yaptığı açıklamada Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemine ait bazı aksamların Türkiye topraklarında ortak bir şekilde üretilmesi olasılığını gözden geçirdiğini söylemişti.

Çavuşoğlu, F-35'ler konusundaysa şunları söylemişti: "F-35 ya da Rusya yapımı uçaklar var. F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım. Ta ki kendi uçağımı üretene kadar. F-35 ortaklığından Türkiye'yi çıkarıyoruz demek yanlış. En kötü senaryoyu ortaya koyalım. Türkiye hiç olmadı başka yerden almak durumundayız. Varsayımlarla konuşmayalım. Çelişkili açıklamalar geliyor ama dördüncü F-35 de Türkiye'ye teslim edildi."



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise önceki gün yaptığı açıklamada Türkiye’nin F-35 savaş uçakları ve Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini aynı anda kullanılmasının "teknik olarak mümkün olmadığını" söylemişti.

