F-35 eğitimi için ABD'de bulunan Türk pilotlar geri dönüyor

ABD'nin Türkiye'nin F-35 programına katılımını askıya almasının ardından ABD'de eğitimde bulunan Türk pilotlara tanıdığı süre 31 Temmuz itibariyle doldu.
F-35 savaş uçaklarıyla ilgili ABD'de eğitimde olan pilot ve bakım personelinin ilk grubunun yurda döndüğü, kalan 30 Türk Hava Kuvvetleri personelinin gruplar halinde dönüşlerinin yarın itibariyle tamamlanacağı belirtildi.
ABD Savunma Bakanlığı Arizona'daki Luke Hava Üssü ve Florida'daki Eglin Hava Kuvvetleri Üssü’nde eğitim gören 42 Türk personelin 31 Temmuz'a kadar ülkeyi terk etmesini istemişti.