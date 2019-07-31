F-35 eğitimi için ABD'de bulunan Türk pilotlar geri dönüyor

Türkiye'nin F-35 programına katılımının askıya alınmasının ardından eğitim için ABD'de bulunan Türk pilotlar geri dönüyor. Halen ABD'de bulunan yaklaşık 30 personelin yurda dönüşünün gruplar halinde olacağı ve yarın tamamlanacağı belirtildi.