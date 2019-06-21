Eylemcinin boğazını sıkan İngiliz bakan görevden alındı

İngiltere'de Muhafazakar Parti’den Mark Field’ın, Greenpeace üyesi bir eylemcinin boğazını sıktığı görüntülerinin yayılmasının ardından görevden alındığı açıklandı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Asya ve Pasifik Bakanı Mark Field, bir eylemcinin boğazını sıkarken görüntülenmesinin ardından görevden alındı. Yayınlanan görüntüde Field oturduğu yerden hızlıca kalkarak eylemcinin boğazını sıkıyor, ardından da itiyordu.

Eylemciye yönelik yaptığı saldırıya dair konuşan Field, "Güvenlik görevlileri yoktu ve ben de o an eylemcinin silahlı olabileceği konusunda endişelendim. Sonuç olarak, davetsiz misafiri odadan olabildiğince çabuk çıkarmak için sıkıca tuttum." sözleriyle savunmuştu.

DİĞER MUHAFAKARLAR FİELD’I SAVUNDU

Muhafazakar Parti’den milletvekili Sir Peter Bottomley olaya dair Field’ı eleştirmenin yanlış olduğunu iddia ederken olayın bir saldırı olmadığı yorumunda bulundu.

Bir diğer Muhafazakar milletvekili Johny Mercer’sa gene Field’ı savunarak, onu eleştirenlere yönelik Twitter’dan “Bizim yerimize koyun kendinizi” paylaşımında bulundu.