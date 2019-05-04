Exxon Mobil’den Küba’ya devrim öncesi varlıkları için dava

ABD’li şirketlerin Küba’da devrim öncesi ellerinde tuttukları varlıklar üzerinde hak talep etmelerinin önünü açan Helms-Burton Yasası 2 Mayıs’ta yürürlüğe girdi. Dünyanın en zenginlerinden dönemin Rockefeller’ının Standart Oil adlı petrol şirketinin devamı olan Exxon Mobil ilk davayı açanlardan oldu.

ABD’li şirketlerin Küba’da sosyalizm öncesi ellerinde tuttukları ve devrim sonrası kamulaştırılan varlıkları üzerinde hak iddia ederek ABD mahkemelerinde dava açabilmelerine olanak tanıyan yasa 2 Mayıs’ta yürürlüğe girdi.

Helms-Burton adlı yasanın ilgili 3. maddesinin yürürlüğe girmesinin ardından ilk davalardan biri ABD’li enerji devi Exxon Mobil tarafından Columbia Bölge Mahkemesi’nde açıldı.

Exxon Mobil, John D. Rockefeller’ın Standard Oil adlı petrol şirketinin 1999 yılında anti-tröst yasalarını ihlali nedeniyle kapatılmasının ardından bu şirketin devamı olarak kurulan onlarca şirketten biri.

Sosyalist Küba’nın kamu petrol şirketi CUPET’e (Cuba-Petroleo) ve emlakçılık, finans ve lojistik şirketi CIMEX’e açtığı davada Exxon Mobil, devrimden önce Standart Oil'in ülkede elinde tuttuğu rafineri, gaz istasyonu ve diğer varlıklardan 280 milyon dolar talep ediyor.

ABD Adalet Bakanlığı Yabancı İddiaları Araştırma Komisyonu’na göre Standart Oil Küba Devrimi nedeniyle 71,6 milyon dolar kaybetti.

Öte yandan sosyalist Küba’ya ABD ablukasının bir devamı olan yasa maddesinin yürürlüğe girmesiyle Küba’da faaliyet gösteren yabancı şirketlere de benzer davalar açılabileceği ifade ediliyor. Devrim öncesi Küba’nın zenginlerinden olup daha sonra ABD vatandaşı olan iki kişinin de bu madde üzerinden Küba’da Carnival adlı gemi şirketine dava açtıkları bildirildi.

Helms-Burton Yasası’nın 3. maddesini yürürlüğe sokan ABD'yi kınayan Küba, ABD’nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini açıklamıştı.

Kanada, Rusya ve Avrupa Birliği de ABD’nin bu yasa maddesini uygulamaya sokarak kendi vatandaşlarının Küba’daki faaliyetlerine müdahale hakkı olmadığını belirterek, bu uygulamanın Dünya Ticaret Örgütü’nün gündemine getirilebileceğini açıklamıştı.

