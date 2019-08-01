Exxon Mobil tesisinde yangın: 37 kişi yaralandı

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Baytown kentindeki Exxon Mobil rafineri tesisinde çıkan yangında şirketin açıklamasına göre 37 kişi yaralandı. Şirket yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.
Exxon Mobil'e ait Baytown Olefin Tesisi'nde yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Zehirli gazların havaya karışması olasılığına karşı halka kapalı mekanlarda kalma, kapı ve pencereleri açmama, klimaları kapalı tutma çağrısı yapıldı.
Tesiste bulunan polipropilen maddesinin yanarak havaya zehirli gaz karışması olasılığına karşı yapıldığı belirtilen çağrı daha sonra kaldırıldı. Baytown kent yetkilileri havada endişelenecek bir kirlilik saptamadıklarını açıkladı.