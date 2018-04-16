Evo Morales: Kapitalizm insanlığın ve gezegenin en büyük düşmanıdır

Bolivya lideri Morales, Amerikalar Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Suriye saldırılarının ardından ABD'yi demokrasiye büyük bir tehdit olarak nitelerken, yolsuzlukların temel kaynağının kapitalizm olduğunu savundu.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye saldırmasının ardından ABD'nin demokrasiye karşı en büyük tehdit olduğunu söyleyerek, Latin Amerika ülkelerinin ABD'nin siyasi gündemine hizmet etmemesi gerektiğini ifade etti.

Telesur'da yer alan habere göre Morales, Amerikalar Zirvesi'nde yaptığı konuşmada ABD'nin özgürlüğe, demokrasiye, doğaya, çok ulusluluğa karşı büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek Washington yönetiminin kitle imha silahlarına yüz binlerce dolar harcadığını vurguladı.

Bolivya Devlet Başkanı, ülkesinin DEA ve IMF'nin etkisinden kurtulduğuna dikkat çekti.

Küba'ya ablukanın sonlandırılması ve Guantanamo bölgesi'nin geri verilmesi gerektiğini savunan Morales, "Latin Amerika, kimsenin arka bahçesi değildir. Bu devir, duvarlar devri değil, köprüler devri, işgal devri değil, bütünleşme devri" diyerek sözlerini noktaladı.

Morales daha sonra Twitter paylaşımında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yeniden seçilmesini tanımayacağını açıklayan zirvedeki liderleri eleştirerek emperyalizmin hizmetkarları olarak niteledi.

'OAS SUÇA ORTAK OLUYOR'

Suriye saldırısı sırasındaki sessizliğinden ötürü Amerika Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro'yu da eleştiren Morales, örgütün suç ortağı konumuna düştüğünü savundu.

YOLSUZLUĞUN KAYNAĞI KAPİTALİZM

Bolivya lideri, zirvede gündem konusu olan yolsuzluğa dair ise şu açıklamaları yaptı:

"Görevimiz, halkımızın yaşamına dair temel konuları tartışmak, bu konulardan biri de yolsuzluk, ancak nedenlerini irdelemediğimiz takdirde bu tartışma yüzeysel kalır ve kamu kaynaklarını yanlış kullanmaya yöneltir.

Kapitalizm insanlığın ve gezegenin en büyük düşmanıdır. Vergi cennetlerini ortadan kaldırmak ve yolsuzluğu ve insan hakları ihlallerini tetikleyen ve teşvik eden uluslararası şirketlere mali kontrol uygulamak için somut adımlar atmadığımız sürece, bankacılığa ve IMF'ye müdahale etmediğimiz sürece hiçbir şey yeterli olmaz. Yolsuzluğun kaynağı kapitalizmdir."