Etiyopya'da darbe girişimi: Genelkurmay Başkanı öldürüldü, girişim bastırıldı

Etiyopya hükümeti ülkede yaşanan bir darbe girişiminin bastırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Amhara bölgesindeki darbe girişimi sırasında Etiyopya Genelkurmay Başkanı öldürüldü.

Etiyopya'nın kuzeyindeki Amhara bölgesinde darbe girişimi yaşandı. Etiyopya hükümetinin açıklamasına göre darbe girişimi sırasında başkentte bulunan Etiyopya Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen, kendi korumaları tarafından öldürüldü.

Washington Post'un haberine göre Mekonnen'i ziyaret etmekte olan Etiyopyalı bir eski generalin de öldürüldüğü açıklandı. Darbe girişimine katılanların büyük kısmının yakalandığı belirtiliyor.

ASKERLER PROTESTO GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Amhara'da başlayan darbe girişimi sırasında Amhara'nın yerel yöneticisi de toplantıda bulunduğu sırada yapılan baskınla öldürüldü.

Geçtiğimiz Ekim ayında Etiyopyalı bir grup asker düşük ücretler sebebiyle protesto gerçekleştirmişti.

Amhara'dan askerlerin katıldığı darbe girişiminin arkasında kimlerin olduğu kesin olarak bilinmiyor.