Etiyopya ve Eritre arasındaki savaş durumu sona erdi

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 1998-2000 yıllarında gerçekleşen savaşın ve sonrasında yaşanan siyasi çatışmaların ardından komşu ülke Eritre'yi ziyaret etti. Eritre Cumhurbaşkanı Afwerki'nin Abiy Ahmed'e karşı samimi davranışları dikkat çekti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Eritre Cumhurbaşkanı Afwerki'yle görüşmek üzere dün Eritre'nin başkenti Asmara'yı ziyaret etti. İki lider ülkeleri arasındaki savaşın kesin olarak bitişini ilan eden bir deklarasyon imzaladı.

Zirvenin çatışma içinde olan ve çevresel kriz yaşayan iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi adına bir adım olarak görüldüğü belirtiliyor.

İki ülke arasında 1998-2000 yıllarında yaşanan savaş sonucu 70 bin insan yaşamını yitirmişti. Aradan geçen yıllarda ise iki ülke arasında çatışmalar devam etmiş ve iki ülkede karşı tarafta yaşanan isyan hareketlerini desteklemişti.

Abiy Ahmed'i başkent Asmara'da havaalanında karşılayan Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afwerki'nin Etiyopya Başbakanı'yla samimi görüntüler vermesi dikkat çekti.

İki ülkenin de büyükelçilikleri, uçuş izinlerini ve telefon hatlarını yeniden açacağı, denize kıyısı bulunmayan Etiyopya'nın Eritre limanlarını kullanabileceği belirtiliyor.