ETA kendisini feshetti

Ayrılıkçı Bask örgüt ETA, silah bırakmasının ardından kendisini tamamen feshettiğini duyurdu.

Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA, 7 yıl önce silah bırakmasının ardından örgütsel yapısını sonlandırarak kendisini feshettiğini duyurdu.

60 yıldır faaliyet yürüten örgüt, geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir açıklamayla "zarar verdikleri kişilerden ve ailelerinden" özür dilemişti.

ETA tarafından yayımlanan son açıklamada, "ETA tarihsel döngüsünü ve rolünü sonlandırma, yolunu sona erdirme kararı almıştır "denildi.

Ancak açıklamada "Bu durum Bask anavatanı ile İspanya ve Fransa arasındaki çatışmayı sonlandırmayacaktır. Bu çatışma ETA ile başlamayacaktır ve ETA'nın dağılmasıyla bitmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

İspanya hükümeti ETA'nın özür açıklamasını örgütün "yenildiğinin" kanıtı olarak değerlendirdiğini açıklamış, buna karşın "nerede olurlarsa olsun teröristlerle mücadeleyi sürdüreceklerini" duyurmuştu.