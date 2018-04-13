Estonya yaygın hastalıkların tespiti için ücretsiz gen testine başladı

Estonya'da 'yaygın hastalıkların tespit edilebilmesi' için ücretsiz gen testi yapılmaya başlandı.

Estonya, ülke çapında ücretsiz gen testi uygulaması başlattı. Amacın "yaygın hastalıklar için risklerin asgariye indirilmesi" ve "kişiselleştirilmiş raporlarla daha sağlıklı bir hayat tarzının teşvik edilmesi" olduğu belirtiliyor.

AP'nin haberine göre Tartu Üniversitesi Estonya Genom Merkezi'nden araştırmacı Lili Milani, Mart ayında başlattıkları girişimin ilk olarak 100 bin gönüllüyü kapsayacağını açıkladı.

Teste dahil olmak isteyenlerin kendileriyle ilgili verilerin Estonya Biobank'ta tutulmasını kabul etmeleri gerekiyor.

Milani, açıklamasında kardiyovasküler hastalıkların Estonya'da bir numaralı ölüm sebebi olduğunu, genetik incelemeler sonucunda bu konuda kimi verilere ulaşabileceklerini söyledi.

Estonyalı araştırmacı, buna karşın "yaşam biçiminin her zaman genlere ağır bastığını" söyledi.

Milani'ye göre kalp hastalıkları, diyabet ve kanser gibi yaygın hastalıklarla bağlantılı 600 bin genetik varyant bulunuyor. Gen testinin ardından doktorlar testi alanlara sağlık tavsiyelerinde bulunuyor.