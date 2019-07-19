Eski UÇK komutanı başbakan istifa etti

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, 1998-1999’da Kosova Kurtuluş Ordusu’nda komutanken yaptıkları hakkında Yugoslavya Savaş Suçları mahkemesinde şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasının ardından istifa etti.

Kosova Özel Mahkemesi’nin Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj’ı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırmasının ardından Haradinaj, bu gün istifasını açıkladı. Haradinaj 1998-99 arasında Sırbistan’a karşı Kosova Kurtuluş Ordusu’nda (UÇK) komutanlık yapmaktaydı.

Eski UÇK üyeleri, Hollanda’daki mahkemede cinayet, insan kaçakçılığı, yasadışı infaz ve tecavüz gibi bir dizi suçtan yargılanırken istifa eden başbakanın hangi suç üzerine ifade vereceği kamuya henüz açıklanmamıştı.

Haradinaj daha önce birkez de 2005 yılında Yugoslavya Savaş Suçları Mahkemesi tarafından sanık olarak çağrılınca başbakanlık görevinden istifa etmişti. Haradinaj’ın yargılandığı dava 2008 yılında delil yetersizliğinden dolayı düşmüştü.