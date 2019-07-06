Eski şansölye Schröder: Almanya muz cumhuriyeti değil!

Almanya’nın 1998 ile 2005 yılları arasında şansölyeliğini yapan Gerhard Schröder, verdiği bir söyleşide ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştirerek, ABD’nin müttefiklerine kendi mandası altındaymış gibi davrandığını söyledi.

Handelsblatt’a konuşan eski Alman şansölyesi Gerhard Schröder, ABD’nin dış politikadaki tutumunun ‘küresel ekonomik düzeni yok ettiğini’ söyledi. ABD Başkanı’nın partner değil vasal istediğini söyleyen Schröder, Donald Trump’ın ABD’nin kendi çıkarları doğrultusunda müttefiklerini politik ve ekonomik olarak zorladığını belirtti.

Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz götüren Kuzey Akım 2 projesinin ardından ABD’nin yaptırım tehditlerine dair ABD’yi Almanya’nın içişlerine karışmakla suçlayan Schröder, ABD’nin Almanya’daki büyükelçisinin tutumuna ilişkin “ABD büyükelçisinin Almanya’nın savunma bütçesini kamuoyu önünde eleştirmesi ya da otomotiv sanayimize saldırması nedir? Burada bir ya da iki kez Alman hükümetinden ona bu işin onu ilgilendirmediğini söylediğini duymak isterim. Biz burada muz cumhuriyeti değiliz!" sözlerini kullandı. Eski şansölye, ABD elçisine yönelik daha öncesinde "Kendisini işgal komutanı zannediyor" sözlerini kullanmıştı.

‘AVRUPA BİRLEŞİRSE ABD VE ÇİN KARŞISINDA DURABİLİR’

Eski şansölye Çin’in "Bir Kuşak Bir Yol" projesini "neo-merkantalist" olarak nitelendirirken ABD’nin de dolar üzerinden aynı şeyi yaptığını söyledi. Schröder, “Bir yanda hala güçlü ABD var, bir yanda da Asya’ya egemen olan güçlü bir Çin. Onların arasında kim ayakta durabilir – Almanya değil, Fransa değil, ancak birleşik bir Avrupa” dedikten sonra "Federal Avrupa"nın kurulması gerektiğini ekledi.