Eski NATO şefi: Fransa ve İngiltere, ABD’ye karşı askeri ittifakını güçlendirmeli

Eski NATO Genel Sekreteri İngiliz George Robertson ile eski Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve tarafından ortak hazırlanan raporda, ABD’nin ‘öngörülemez’ askeri politikalarına ve Brexit’in yol açacağı etkilere karşı İngiltere ve Fransa’nın askeri ittifakını güçlendirmesi çağrısında bulunuldu.

İngiltere ve Fransa’nın “ABD’nin öngörülemez politikalarına ve İngiltere’nin AB’den çıkışının yol açacağı etkilere karşı” askeri işbirliğini güçlendirmesi gerektiği ileri sürüldü.

İngiltere’nin eski Savunma Bakanı ve eski NATO Genel Sekreteri George Robertson ile Fransa’nın eski başbakanlarından Bernard Cazeneuve tarafından hazırlanan raporda iki ülkenin ilişkilerinin hiçbir zaman şimdi olduğu kadar "kırılgan" olmadığı belirtildi.

Raporda iki ülkenin İngiltere’nin AB’den çıkışı olan Brexit’in yaratacağı etkiler ve ABD’nin “öngörülemez” politikalarına karşı askeri ittifakını güçlendirmesi çağrısında bulunuldu.

'BREXIT ORTAK ASKERİ GİRİŞİMLERİ BALTALADI'

İngiliz gazetesi Guardian’ın haberine göre, raporda İngiliz hükümetinin Brexit referandumu sonrasında sterlinin dolar karşısında değer kaybetmesine karşı çaresiz kaldığı ve bunun İngiltere’nin savunma bütçesinde açık yarattığı belirtilerek bu durumun AB’nin ortak insansız savaş uçağı geliştirme girişimini baltaladığı belirtildi.

'ABD'NİN ÖNGÖRÜLEMEZ DIŞ POLİTİKASI NATO'YA TEHDİT'

İngiltere’nin Brexit sonrası AB’nin küresel uydu navigasyonu sistemi Galileo’daki durumunun ne olacağına dair tartışmanın da ülkenin Birlik’ten çıkışına dair müzakerelerde bir “fay hattı” oluşturduğuna değinilen raporda, ayrıca ABD’nin dış politikasının da öngörülmez olduğu ve bunun NATO’nun önündeki hayati sorunlardan biri olduğu ifade edildi.

2010 yılında NATO’nun Libya’ya saldırısı sırasında yabancı ülkelere gönderilen ortak güçler konusundaki anlaşmayla ittifakın güçlendirildiğini belirten raporda, ancak bu anlaşmanın güncellenmesi gerektiğine işaret edildi.

'TRUMP SEÇİM SONRASI İÇ TARTIŞMALARDAN KAÇINACAK'

Raporda ABD’deki seçimlerde Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesinin ardından Trump’ın iç tartışmalardan kaçınarak dış politikaya ağırlık vereceği ileri sürülürken, İngiltere ve Fransa’nın istihbarat servislerinin daha geniş ölçekte bir işbirliğine gitmesi gerektiği görüşüne yer verildi.

Raporu hazırlayanlardan 1999-2004 yılları arasında NATO Genel Sekreterliği yapan George Robertson, ABD’deki ara seçimlerin ABD’nin dış politikasının öngörülemezliğinin altını çizmekten başka bir sonucu olmadığını ve Avrupa’nın “kendi çıkarlarını” gözetmesi gerektiğini söyledi.

Robertson “[Trump] NATO konusunda gönülsüzlüğünü ortaya koydu ve bazı Avrupa ülkelerinin ittifaktaki rolüne ve onların savunma konusundaki ciddiyetine dair oldukça hasmane görüşünü ifade etti. Ve bu da Avrupalı müttefikleri Amerika’nın nihai desteği konusunda daha endişeli hale getirdi” diye konuştu.

AVRUPA ORDUSU VE NATO

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un dile getirdiği “Avrupa ordusunun oluşturulması” önerisinden söz etmediğini belirten Robertson, bunun yerine NATO’nun Avrupa ayağının güçlendirilmesinden söz ettiğini kaydetti.



Avrupa’nın iki büyük askeri gücü olan İngiltere ve Fransa’nın, Brexit tartışmaları ve ABD dış politikasının öngörülemezliğinin baskısı altında olduğunu belirten Robertson, iki ülkenin askeri ittifakının “güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve takviye edilmesi” çağrısında bulundu.

Robertson ve Cazeneuve tarafından hazırlanan raporda, AB’nin üye olmayan devletlerle ilişkilerini yeniden gözden geçirmesi ve Brexit sonrası askeri işbirliğini devam ettirecek önlemlerin alınması çağrısı yapılırken, İngiltere’ye Avrupa Adalet Divanı’nın yargılama yetkisi konusundaki “kırmızı çizgileri”ni yumuşatarak güvenlik güçlerinin önemli verilere ulaşmasına izin vermesi önerisinde bulunuldu.

“Brexit coğrafyayı değiştirmiyor” diyen Robertson, güvenlik konusunun ticaret konularından farklı ele alınması gerektiğini kaydetti.

“İngiltere ve Fransa yakın komşular, yakın müttefikler ve ortak tehditlerle karşı karşıyalar” diyen Robertson, iki ülkenin savunma harcamalarının Avrupa’nın toplam savunma harcamalarının yüzde 60’ına denk düştüğünü belirterek “Herhangi bir AB operasyonunda İngiltere güçlerine ihtiyaç duyulacaktır ve bu operasyon ancak İngiltere’nin müdahil olmasıyla hayata geçebilecektir. Altını çizdiğimiz ikilem budur” diye konuştu.

