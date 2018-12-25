Eski Mossad Başkanı: Trump’ı Rusya seçti

İsrail gizli servisi Mossad’ın eski başkanı Tamir Pardo, Rusya’nın 2016 ABD başkanlık seçimlerinde on binlerce bot hesap kullanarak Trump’ın seçilmesini sağladığını söyledi.

İsrail gizli servisi Mossad’ın eski şefi Tamir Pardo, Rusya’nın ABD Başkanı Donald Trump’ın seçilmesi için 2016’daki seçimlere müdahale ettiğini söyledi.

Haaretz’de yer alan habere göre Pardo, Rusya’nın ABD’de 2016 yılında yapılan başkanlık seçimlerine Trump’ın seçilmesi için on binlerce siber “bot” ile müdahale ettiğini ileri sürdü.

Moskova’nın bunu Trump’ın Rusya’nın en iyi dostu olduğu için yapmadığını belirten Pardo, Rusya’nın siyasi olarak en çok avantajı elde edebileceği adayı seçip onu desteklediğini öne sürdü.

The Marker’ın dijital konferansında konuşan Pardo, Rusya’nın Washington’daki siyasi haritaya bakıp “Beyaz Saray’da hangi aday otursa hedeflerimize ulaşmamızı sağlar” diye düşündüğünü ileri süren Pardo, “Ve onu [Trump’ı] seçtiler. O andan itibaren seçimler için bir bot sistemi oluşturdular ve onu başkan seçtiler” diye konuştu.

“Bot”ların ve sahte bilginin küresel bir sorun olduğunu ve İsrail’in bu sorunla baş etmesi gerektiğini söyleyen Pardo, politikacıların “bot”ları kendi avantajlarına kullanabileceklerini düşünüyor olabileceğini ancak sonuçta onların gelip kendilerini vuracağını söyledi.

Pardo, Trump’ın seçilmesinde işine yarayan bu “bot”ların onu yerinden de edebileceğini ifade etti.