Eski Mossad Başkanı: İsrail barış istemiyor

Eski Mossad Başkanı Şebtay Şavit, 'İsrail barış istemiyor' diyerek, tersi doğru olsaydı İsrail'in şimdiye kadar Filistin yönetimiyle barış yapacağını söyledi.

Eski Mossad Başkanı Şebtay Şavit, "İsrail barış istemiyor" diyerek, "İsrail barış isteseydi Filistin yönetimiyle ekonomi ve altyapı meselelerini görüşerek barış yapardı" dedi.

İsrail gazetesi Maariv'e konuşan Şavit, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin yönetimini bir "müzakere ortağı" olarak görmediğini ve bu sebeple Filistin'le ilişki kurmadığını söyledi.

'SAĞ KANATIN BASKISI ALTINDA'

Netanyahu'nun İsrail sağ kanatının baskısı altında olduğunu da savunan Şavit, Netanyahu'nun Filistin'le müzakereleri başlatması durumunda "kent merkezinde linç edileceğini" öne sürdü.

"İsrail Ortadoğu'daki en güçlü devlet" iddiasında bulunan eski Mossad Başkanı, "Şu anda 1960'larda ve 1970'lerdeki gibi İsrail'in varlığını tehdit edecek bir Arap koalisyonu kurulamaz" dedi.

Şavit, İsrail'in "istemesi" durumunda Filistin'in tamamını ele geçirebileceğini iddia etti.

'OSLO ANLAŞMALARINI 'GÜNAH' OLARAK GÖRÜYORLAR'

1990'ların ortalarında varılan Oslo Anlaşmaları'na ve Filistin'le yapılan müzakerelere ilişkin de konuşan Şavit, İsrail sağ kanadının bu anlaşmayı bir "günah" olarak gördüğünü söyledi.

"Barış istemenin de günah olduğunu" düşünüyorlar diyen Şavit, bu sebeple İsrail'in yeniden müzakere başlatmayacağını savundu.