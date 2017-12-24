Eski İsrail Savunma Bakanı: Yolsuzluk İran'dan, Hizbullah'tan daha tehlikeli

Eski İsrail Savunma Bakanı, yolsuzluğun "İran'dan Hizbullah'tan, Hamas'tan ya da IŞİD'den daha tehlikeli" olduğunu söyledi.
Dış Haberler
Pazar, 24 Aralık 2017 08:45

Eski İsrail Savunma Bakanı Moşe Ya'alon, Kudüs'te yolsuzluk sebebiyle yapılan protestoya katıldı.

"Temiz siyaset istiyoruz", "Hukukun üstünlüğü sol-sağ meselesi değildir" gibi sloganların atıldığı eyleme katılan Ya'alon, yolsuzluk sebebiyle İsrail yönetimini eleştirdi.

İsrailli eski bakan, "yolsuzluk adaletsizlik duygusuna ve yönetime güvenin azalmasına yol açıyor" dedi.

Moşe Ya'alon, "bu İsrail için İran'dan, Hizbullah'tan ve Hamas ya da IŞİD'den daha tehlikeli" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, iki farklı soruşturmayla rüşvet almaktan ve yolsuzluktan sorgulanıyor.